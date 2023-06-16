Highway to Hel: в Польше верующие добились отмены "сатанинского" автобуса 666

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Под давлением общественности транспортный оператор PKS Gdynia объявил об изменении маршрута с числом зверя на 669, который начнет курсировать с 24 июня.

Пикантности ситуации добавлял тот факт, что путешествующие по этому маршруту туристы прозвали его "Highway to Hel" с отсылкой к культовому хиту хардрок-легенд AC/DC "Highway to Hell", который дословно переводится как "Дорога в ад".

Местные жители давно обратили внимание на каламбур с названием этого автобусного маршрута, одного многие из них рассматривали это просто как "безобидную шутку". Между тем, католическое издание Fronda в 2018 году назвало использование числа 666 в его названии "сатанинской глупостью".

Так, за последние 10 лет администрацию выполняющего рейс транспортного оператора просто завалили жалобами разные христианские группы и отдельные граждане. В конце концов, компания сдалась.

Правление прогнулось под тяжестью писем и запросов, которые нам посылали, может быть, не в больших количествах, но циклически в течение многих лет с просьбой изменить номер линии,

– прокомментировал PKS Gdynia пресс-секретарь Марцин Щвачик.

При этом он заявил, что маршрут 666 может вернуться, если пассажиры сильно потребуют этого.

Действительно ли это место "сатанинское"?

Приморский курорт Гель популярен среди туристов благодаря отдаленным пляжам и лесным тропам. Этот полуостров протяженностью 35 километров на севере Польши считается одним из самых красивых и нетронутых уголков Балтийского побережья.

Отметим, полуостров вдали от огненной ямы вечного проклятия, которое вызывает его название.

Полуостров Гель в Польше / Фото iStockphoto