Польские работодатели ищут работников, которые говорят по-украински: спрос вырос в несколько раз

Из-за российско-украинской войны в Польшу выехали миллионы украинцев, активно ищущих работу в стране, чтобы самостоятельно обеспечивать свое проживание за границей. Соответственно, начал реагировать и польский рынок труда.

Так, компании в Польше стали больше нуждаться в украиноязычных работниках. По данным международного агентства по трудоустройству Gremi Personal, еще несколько лет назад среди польских работодателей было 200 – 250 запросов на работников со знанием украинского языка, а уже сейчас этот показатель перевалил за тысячу. С началом 2023 года динамика продолжает расти, пишет 24 канал.

Читайте также Изменения для украинских беженцев в Германии: важно об арендной плате при Bürgergeld

Эксперты это связывают с тем, что в Польше открывается все больше украинских компаний. По состоянию на конец 2022 года, там было зарегистрировано более 10 тысяч таких бизнесов.

Какие украинские компании работают или планируют открыть свое отделение в Польше

Новая Почта

Розетка

Haski Management

Monoban

ДИЯ.Бизнес

ГП "Документ"

Украинский Католический Институт

Сеть GastroFamily (Белый налив, БПШ, Mushlya)

Черноморка

Галя Балована

Пьяная вишня

Gaga

Три медведя

Лимо

Spell Chocolate

Строительная компания ЕвроДом / Новая и другие.

С августа 2022 мы начали фиксировать количество запросов именно на украиноязычных работников. Украинцы в Польше желают работать с украинскими компаниями, по меньшей мере, из-за возможности оказаться в привычной языковой среде. К тому же это возможность получить хорошую должность без знания польского языка и работать по квалификации не ниже, чем в Украине,

– говорит Анна Джоболда, директор департамента рекрутации агентства Gremi Personal.

В агентстве также отмечают, что запросы украинских бизнесов, переезжающих за границу, имеют свою специфику. Например, таких работников, как менеджеры по продажам, работодатели ищут среди поляков или украинцев, хорошо владеющих польским языком. Однако если работа не требует внешней коммуникации, украинские компании предоставляют приоритет украинцам.

На сегодня в Польше находится более миллиона беженцев из Украины и столько же украинцев, которые приехали в Польшу до начала полномасштабной российско-украинской войны.