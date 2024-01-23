Отмена направлений уменьшит очереди семейных врачей и сохранит время людям с серьезными диагнозами. В то же время, все сложилось не так, как планировали, поскольку очереди пациентов наоборот выросли.

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В Польше хотят отменить направление к популярным профильным врачам

С января 2015 года пациенты, нуждающиеся в консультации офтальмолога, должны сначала обратиться к своему терапевту за направлением к специалисту. Упразднить это требование призвал, в частности, пациентский омбудсмен еще в 2018 году. В настоящее время к этой теме вернулись эксперты Федерации Зеленогурского Соглашения (профсоюзное объединение работодателей в области здравоохранения)

Как они отмечают, введение направлений "не улучшило доступность к этим специалистам и является дополнительным неудобством для пациентов".

Пациенты ждут в двух очередях: сначала в очереди к врачу первичного звена, занимая место других, а затем еще и в кабинет специалиста. Также – теряют важное время для лечения глаз. В результате пациенты с серьезными заболеваниями, например возрастным макулярным заболеванием сетчатки, теряют недели, пока получат консультацию и лечение.

В частности, об этом на профиле X пишет, Яцек Краевский, президент Федерации Зеленогурского Соглашения, специалист в области семейной медицины:

Почти полмиллиона человек ждет в очередях

В то же время очереди к окулистам государственной медицины в Польше большие. В крайнем отчете Национального фонда здоровья (NFZ) говорится, что на конец сентября 2023 года визита к окулистам ожидали 456 тысяч человек. Это самое большое количество "стабильных" пациентов в очередях к профильным врачам. Из них 29 000 человек ожидали консультацию в срочном порядке.

Для того чтобы попасть к врачу-окулисту в Польше, в среднем нужно ждать 81 день, а для срочного визита – 9 дней. Дети в среднем ждут приема окулиста 104 дня, а в срочных случаях – 20 дней.

За отмену направлений выступают также сами окулисты.

Направления от семейных врачей не имеют смысла, ведь те не имеют ни подготовки, ни оборудования, чтобы обследовать пациентов,

– говорит президент Ассоциации хирургов-окулистов Польши Роберт Рейдак.

Заметим, что сейчас в Польше без направления можно попасть на бесплатный прием только к стоматологам, гинекологам, онкологам, психиатрам и венерологам.

Польша готова к волне беженцев из Украины

В МИД Польши допускают вероятность прибытия новой волны беженцев из Украины. В ведомстве заранее готовятся к такому развитию событий. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейн.

Чиновник не исключает, что российская агрессия продолжит распространяться по территории Украины на запад. Это спровоцирует новую волну беженцев в страны Европы. Дипломат отмечает, что к такому развитию событий должно быть готово не только польское государство, но и общество. Анджей Шейна заверил, что соседняя страна не откажет украинцам в приюте, в случае необходимости.