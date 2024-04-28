Во французской библиотеке нашли смертельно опасные книги

Казалось бы, что быть книголюбом – одно из самых безопасных увлечений. Однако не всегда. В национальной библиотеке Франции обнаружили книги, чтение которых могло бы стать смертельным.

Четыре “смертельных книги” обнаружили весной 2024 года. Все потому, что их переплеты – обработаны мышьяком. И речь здесь не о современной попытке организовать преступление. На самом деле во всем "виноваты" викторианские издатели.

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История смертельных книг началась в XIX веке. Их напечатали на территории Великобритании. Изюминкой книг стали изумрудные переплеты. Именно из-за них мышьяк и попал на книги. Очевидно, тогда издатели думали, что красота переплетов требует жертв в прямом смысле этого слова.

Из-за изумрудного цвета пользователи сети уже шутят, что исследователи наткнулись на уникальные фолианты из библиотеки лорда Волдеморта.

Книги пришлось поместить на карантин.

Мы поместили эти работы на карантин, и наружная лаборатория проанализирует их, чтобы оценить, сколько мышьяка содержится в каждом томе,

– говорится в сообщении.

Кроме того, проверка ждет и другие старинные книги из библиотеки. Пользователи сети отмечают, что это все выглядит как завязка для мистической книги или фильма.