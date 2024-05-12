Невиданная роскошь: в музее Орсе можно переночевать и увидеть открытие Олимпиады с террасы

Airbnb представил возможность для гостей забронировать комнату для ночлега в престижном музее Орсе в Париже. Этот уникальный опыт предоставит посетителям возможность стать свидетелями открытия летних Олимпийских игр с изысканной террасы на крыше музея.

Согласно анонсу, бронирование начнется 21 мая. Гости смогут забронировать жилье на одну ночь, что включает частную экскурсию по музею и изысканный ужин с классическими блюдами французской кухни.

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В музее Орсе можно будет переночевать

В недавнем объявлении на Airbnb дизайнер Матье Леаннер, известный благодаря созданию факела для летних Олимпийских игр 2024 года в Париже, продемонстрировал уникальное предложение жилья.

В объявлении подчеркивается наличие олимпийского факела, который будет выставлен на видном месте в специально отведенной нише в комнате.



В музее Орсе можно переночевать и увидеть открытие Олимпиады с террасы / Фото Airbnb

Такое предложение является частью нового обновления Airbnb Icons. Новый проект предлагает не просто ночлег, но и впечатления. Например, можно попасть на концерт в гостиной к Doja Cat и многое другое.

Кроме того, с обновлением появились новые возможности для групповых поездок, общие списки желаний, приглашения в путешествия и другие фичи. Узнать обо всем (и посмотреть доступные Icons) можно здесь.

Какие условия предлагают / Фото Airbnb

В Лувре будут проводить тренировки по йоге и танцам

Престижный музей Лувр в Париже проводит занятия йогой и упражнениями в своих знаковых галереях. Это происходит в рамках общегородской культурной инициативы накануне Олимпийских игр.

Лувр в мае стал площадкой для тренировок. Ежедневно до конца месяца там будут проводить занятия по йоге и танцам.