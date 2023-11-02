В Испании запретили туристам обниматься с деревьями: что известно о странном решении

Мэрия испанского города Кабесон-де-ла-Саль на севере страны запретила туристам обниматься с деревьями в местном секвойном лесу. Все для того, чтобы сберечь их.

В последние годы деревья сильно пострадали от напора туристов, которые портят кору, обнимая стволы и топчут корни. Поэтому местные власти пришли к такому на первый взгляд странному решению, но на самом деле крайне необходимому.

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В Испании запретили обнимать деревья в секвойном лесу

Лес площадью примерно 2,5 гектара был создан искусственно (в природных условиях секвойя растет только в Северной Америке) в 1940-х годах и насчитывает около 840 секв. Сначала деревья собирались пустить на древесину, но в 2003 году лес был объявлен памятником природы.

Сегодня его посещают около 200 тысяч туристов в год.

Секвойя в лесу испанского города Кабесон-де-ла-Саль / Фото CERDIO

Люди, которые приезжают обнять деревья, разрушают кору и топчут корни. Чтобы избавиться от этого, местная мэрия разработала план. Первый этап уже реализуют.

Во время второго в лесу собираются создать тропы, которые будут расположены так, чтобы туристы не могли пройти поближе к деревьям.

В лесу в Кабесон-де-ла-Саль запретили туристам обниматься с деревьями / Фото CERDIO

Также рассматривается вопрос о взыскании платы за вход в лес. Эти средства хотят потратить на дополнительную охрану.

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Турецкие власти собирается сделать посещение Айя-Софии для туристов платным. Новые правила уже были утверждены. Они начнут действовать с 15 января 2024 года.

Решение оправдывают "рекомендациями ЮНЕСКО по сохранению памятника". Из-за большого количества посетителей собор Святой Софии постоянно переполнен и медленно разрушается.

Власти надеются, что плата за вход уменьшит скопление людей. Деньги дополнительно пойдут на финансирование технического обслуживания и ремонта.