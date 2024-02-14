"Сюрприз" для россиян: в Латвии будут конфисковать автомобили с российскими номерами

Россиянам в Латвии приготовили приятный "сюприз" ко Дню Святого Валентина. Уже завтра на территории страны будут конфисковать автомобили с российскими номерами.

Нововведение вступит в силу уже 15 февраля 2024 года. С тех пор на территории Латвии будет запрещено двигаться автомобилям с российскими номерами. Соответствующее решение сейм страны принял еще в ноябре прошлого года.

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Тогда владельцам автомобилей дали шанс перерегистрировать своих "железных коней". Дедлайн – 14 февраля 2024 года. Кто решил не соблюдать правила, может потерять авто. Кроме того, придется заплатить штраф. Местных жителей призывают сообщать о нарушителях.

Если у водителей нет доказательств того, что они проезжают через Латвию транзитом, который необходимо зарегистрировать в системе CSDD, и который не может длиться более 24 часов, их транспортное средство конфискуют,

– говорится в сообщении.

Решение – солидарность с Украиной

Латвия с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину мощно поддерживает украинцев в их борьбе за жизнь и свободу. В частности, Латвия регулярно объявляет о новых пакетах поддержки для Украины. Кроме того, на территории страны нашли приют тысячи украинцев, пострадавших от войны.

Власти Латвии отмечает: решение о конфискации автомобилей с российскими номерами – очередное проявление солидарности с Украиной. Есть шанс, что, в конце концов, конфискованные автомобили будут передавать в Украину.