Очень мощная "пощечина" России: в 16 городах Латвии стартовали масштабные протесты
Источник:Дельфи
В Латвии по состоянию на 6 февраля продолжаются масштабные протесты. Фермеры требуют запретить импорт продуктов из России и Беларуси без переходного периода.
Сейчас протесты проходят в 16 городах страны. Фермеры отмечают, что настроены очень серьезно. Юрис Лаздиньш – председатель общества Zemnieku saeima – заявил: первый этап протестов продлится мирно.
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Мы передали премьеру Эвике Силини и министру сельского хозяйства Арманду Краузе требования, выдвинутые представителями аграрного сектора. И ждем от них ответов и конкретных решений. В противном случае, мы готовы ехать в Ригу уже 12 февраля,
– подчеркнул он.
Сейчас протестующих призывают:
- не препятствовать движению транспорта;
- придерживаться мирного характера протеста.
Что требуют протестующие
- Запрет на ввоз продукции из России и Беларуси;
- восстановление пониженной ставки НДС в размере 5% на фрукты, ягоды и овощи;
- повышение конкурентоспособности отрасли;
- сокращение бюрократических процедур в аграрном секторе;
- облегчение доступа к финансам и программам оборотного капитала.
Как реагирует власть
На протесты уже отреагировал президент страны Эдгарс Ринкевичс. Он поблагодарил фермеров, что протест происходит в мирном формате. Кроме того, Ринкевичс выразил надежду, что фермеры и правительство как можно быстрее достигнут согласия.
К слову, в России протесты еще не комментировали. Однако можем только представить, как там "радуются" этой новости.