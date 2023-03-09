В каких городах Польши продукты самые дорогие: свежее исследование

Инфляция в польских магазинах заметна, но не везде одинаково. При этом интересно, что самые высокие цены на продукты не в Варшаве. Спойлер: жители Вроцлава меньше всего тратят на еду.

Специалисты проверили, сколько в среднем жители отдельных городов Польши тратят на покупку продуктов. Результатами исследования поделились представители мобильного приложения PanParagon.

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Что такое PanParagon

Это приложение для поиска акций в магазинах Польши. Программа позволяет хранить все чеки. Благодаря многочисленным анонимным данным, хранящимся в системе, специалисты могут анализировать покупательное поведение пользователей.

В последнем исследовании мы проверили, сколько в среднем жители отдельных городов тратят на покупки товаров. В анализ мы включили весь январь 2023 и шесть городов воеводств. Полученные результаты разрушают некоторые стереотипы, популярные в нашем обществе,

– объясняет Антонина Гжелак из программы PanParagon

Меньше всего тратят жители Вроцлава

Экономить деньги во времена стремительного роста цен и безумной инфляции нелегко. Однако есть города, жители которых знают, как тратить меньше на ежедневные покупки. Прекрасным примером может служить Вроцлав. Здесь в январе 2023 года средний продуктовый чек составил чуть более 35 злотых. Такой показатель "отправил" жителей Вроцлава на первое место рейтинга по наименьшим затратам на покупку продовольствия.

Второе место занял Познань. Местные жители тратят в среднем 37 злотых на разовые закупки продуктов. Похожую сумму (37,28 злотых) тратят на продуктовую корзину и жители Гданьска.

Больше всего за еду платят в Кракове

В остальных городах, где специалисты провели анализ стоимости чеков, результаты не столь оптимистичны. Больше всего на продукты тратят жители Кракова – близко 41,25 злотых. Лидировала также Лодзь со средним ценником в 41,16 злотых.

При этом интересна позиция Варшавы в этом рейтинге. Средняя сумма продуктового чека в польской столице составляет 40,83 злотых.