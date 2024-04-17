Эстония будет исключать детей украинских беженцев из школ и детских садов: кто под угрозой

Эстонские власти разрешили исключать детей украинских беженцев из школ и детских садов. Это касается одной категории украинцев.

Речь идет о семьях, которые выехали из страны, не сообщив учебное заведение. Это решение, поддержано 70 членами Рийгикогу, знаменует собой значительный сдвиг в политике в отношении детей беженцев в Эстонии.

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Эстония разрешила исключать из школ и детских садов детей украинцев

Дети, которые проживают за пределами страны и не посещают школу, могут быть исключены из нее на основании заявления их родителей. Новое решение позволяет исключать школьников в Эстонии, если их место жительства не зарегистрировано в базе данных о населении.

Также закон теперь будет предусматривать полный список оснований для исключения из детского сада или профессионального учебного заведения, который до сих пор отсутствовал,

– говорится в сообщении.

Кроме того, с 1 сентября все школы в Эстонии, которые ранее проводили занятия на русском языке, перейдут на преподавание на эстонском. Это изменение коснется и украинских детей, которые проживают в стране и ранее учились на родном языке. С началом нового учебного года эти ученики будут обязаны перейти на обучение на государственном языке Эстонии.

Эстония готовит квартиры для украинцев

В эстонском городе Силламяэ готовят муниципальные квартиры. В них смогут жить украинские беженцы. В целом удалось обустроить уже 11 квартир. На их подготовку потратили 200 тысяч евро. Из них 150 – выделило государство.

В некоторые квартиры уже заселились украинцы. Некоторые – еще ждут своих жителей. Согласно условиям, сначала дома должны сдавать беженцам. А потом квартиры смогут арендовать все желающие.