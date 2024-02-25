Балтийское государство открыло 95 новых островов: как такое возможно

После составления новой карты побережья Балтийского моря и крупных озер каждые восемь лет Эстония обнаружила еще 95 морских островов, увеличив свою общую территорию до 45 335 квадратных километров.

Аэрофотоснимки и данные воздушного лазерного сканирования, собранные в 2020 году, были использованы для более точного определения географических особенностей страны. Это позволило не только уточнить количество морских островов, но и определить новую общую площадь Эстонии.

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В Эстонии открыли 95 новых островов

Земельный департамент Эстонии обновил карту страны (это делают каждые 8 лет). Оказалось, что территория ее немного уменьшилась, но островов стало больше.

Картографирование береговой линии проводили на основе аэрофотоснимков и данных воздушного лазерного сканирования, полученных в 2020 году. Последние несколько лет ученые изучали их и сравнивали с имеющимися данными.

Так, из-за изменения береговой линии Эстония потеряла 4 квадратных километра земли – теперь ее площадь 45 335 квадратных километров. Зато приобрела 95 новых островов (к уже имеющимся 2 222), которые образовались из-за береговой эрозии и аккреции.

Минимальный размер морского острова, что учитывается при картографировании, составляет сто квадратных метров. В случае стоячей и проточной воды – двадцать квадратных метров. Новые острова – это прежде всего небольшие островки, расположенные на мелководье прибрежных вод.

Под Стоунхенджем появится тоннель

Тысячи лет Стоунхендж очаровывает и волнует. Сотни ученых пытались разгадывать его тайны. Сотни художников вдохновлялись этим загадочным местом для своих произведений. А теперь под Стоунхенджем появится тоннель.

Власти Британии задумали разгрузить движение транспорта на участке вокруг Стоунхенджа, Эймсбери и Солсбери. Проект строительства дорожного тоннеля A303 (длина – 3,3 километра) утвердили еще летом 2021 года. В то же время активисты подали в суд. Они утверждали, что нельзя проводить такие работы на территории Стоунхенджа. А что говорят в ЮНЕСКО – рассказываем по ссылке!