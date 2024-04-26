В Японии популярный вид на гору Фудзи закроют: что произошло

Чтобы бороться с иностранными туристами, которые нарушают правила и мусорят, в японском городе Фудзи-Кавагутико будет установлен барьер, что перекроет популярный вид на гору Фудзи. Такое решение было принято в связи с тем, что количество иностранных туристов, посещающих эту местность, продолжает расти.

В курортном городке гору Фудзи можно сфотографировать с разных точек зрения. Среди них место возле магазина Lawson выделяется как особенно любимое место для съемки потрясающих изображений вулкана, вырисовывающегося на заднем плане.

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Вид на гору Фудзи закроют из-за чрезмерного наплыва туристов

В ответ на жалобы местных жителей на переполненность туристами площади перед магазином, власти решили построить барьер как последнее средство решения проблемы. Он будет стоять до тех пор, пока ситуация с туристами не улучшится, несмотря на предупреждения полиции и игнорирование дорожных знаков.

Пытаясь решить проблему засорения и опрометчивого поведения туристов, местные власти объявили о начале строительства 20-метрового ограждения на следующей неделе. Решение закрыть популярное место для фотографирования стало ответом на нарушение туристами правил дорожного движения и нарушение общественного порядка в погоне за идеальным кадром.

Владельцы соседней стоматологической клиники выразили обеспокоенность из-за случаев, когда туристы вылезали даже на крышу клиники.

В Японии популярный вид на гору Фудзи закроют / Фото Unsplash

Туризм в Японии

После снятия пограничных ограничений в Японии наблюдается значительный рост количества туристов. Однако, некоторые города, такие как Киото, сталкиваются с проблемами из-за наплыва посетителей. В некоторых случаях районы были вынуждены закрыть из-за преследования иностранцами безупречно одетых гейш.

А этим летом с туристов, которые пользуются самым популярным маршрутом для восхождения на гору Фудзи, будут взимать по 2 000 иен (около 13 долларов). Причем количество посетителей ограничат, чтобы предотвратить пробки.