В Испании пройдет ежегодный розыгрыш государственной лотереи: что известно о необычной рождественской традиции

Наверное, в каждой стране есть свои необычные рождественские традиции. В Испании, например, в канун Рождества практически все играют в лотерею.

Поэтому в декабре, кроме 14-й зарплаты (да, в Испании законодательно закреплено 14 зарплат в год), открытие горнолыжного сезона и собственно Рождества, испанцы ждут еще одной даты – 22 декабря. Именно в этот день ежегодно проходит розыгрыш Lotería de Navidad (Рождественской лотереи).

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Что известно о Lotería de Navidad в Испании

Рождественская лотерея – это специальный праздничный розыгрыш национальной государственной лотереи, который проводится ежегодно 22 декабря. Эта традиция берет свое начало еще с XIX века – аж в 1812 году, а с 1892 года она приобрела нынешнее название. Организует и проводит розыгрыш денежных призов государственная компания Loterías y Apuestas del Estado.

Розыгрыш Lotería de Navidad транслируют в прямом эфире / Фото rtve

Рождественская лотерея в Испании

Традиционно эта лотерея транслируется в прямом эфире по телевизору и занимает по времени 3 – 4 часа. Стоимость билета – 200 евро, но каждый купон делится на 10 частей, которые стоят по 20 евро. Участник может приобрести как полный купон, так и любое количество "десятых частей".

Какие призы Lotería de Navidad

Главный приз El gordo – 4 миллиона евро (или меньше, если покупали только "десятые части" от полного билета).

Segundo – второй приз в 1,25 миллиона евро.

Tercero – третье место, приз в 500 тысяч евро.

Интересный факт. В 2011 году крошечная испанская деревня Содето выиграла главный приз. Причем, победителями стали все 250 жителей, кроме одного. Неудачником оказался грек, не купивший билет. Каждый победитель получил долю от 120 миллионов евро. Это был первый случай за 200-летнюю историю, когда одно целое село выиграло приз.