В Грузии стартуют бесплатные языковые курсы для украинцев: как присоединиться

Посольство Украины в Грузии сообщило приятную новость: в стране стартуют курсы грузинского языка для украинских беженцев. Приобщиться к обучению можно абсолютно бесплатно.

В посольстве отметили, что изучать язык можно онлайн. Никаких денег платить не придется.

Обратите внимание Опять очень рады видеть: в одной из стран ЕС резко вырос уровень поддержки украинских беженцев

Как присоединиться к курсу

Чтобы попасть на курс и изучать грузинский язык, нужно заполнить анкету. Обязательно – ответить на все вопросы. В посольстве отмечают, что после заполнения анкеты нужно не забыть нажать Submit, иначе ответы – потеряются.

Дедлайн подачи заявки – 14 февраля. Заполнить анкету можно здесь. Украинцев призывают воспользоваться возможностью.

Литва готова пойти на языковую уступку ради украинцев

Министерство образования, науки и спорта Литвы предлагает дать украинским беженцам отсрочку с изучением языка еще на год. Речь идет об изменении дедлайна в два года и установлении в постановлении правительства, что "для иностранцев, которым предоставлена временная защита в Литовской Республике, категория владения государственным языком не применяется при приеме на работу в течение трех лет с момента предоставления временной защиты в Литве".

В стране считают, что это будет справедливым, ведь люди, которые вынуждены были покинуть свои дома и спасаться от войны, пережили стресс. Кроме того, Литва признает, что пока не может обеспечить всех желающих возможностью посещать языковые курсы.