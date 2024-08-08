Трехметровая акула вынырнула на популярном морском курорте

Отдых на популярном курорте Сент-Айвз в Корнуоле испортила трехметровая акула. Она купалась в море, а потом – вынырнула из воды, наделав шума.

Очевидцы рассказали, что на мгновение почувствовали себя героями триллера "Челюсти". В момент, когда появилась акула, в воде находились около 30 человек. Казалось, что ничего не помешает райскому отдыху. До тех пор, пока из воды не вынырнули плавники.

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Была ли угроза для туристов

К счастью, никакой угрозы для туристов не было. "Акула гигантская" достигает трех метров, одновременно, несмотря на габариты, не нападает на людей. Чаще всего они питаются зоопланктоном. Туристы этих мирных "хищников" совсем не интересуют.

Отдыхающие, которым посчастливилось побывать на пляже в тот момент, не скрывают восторга.

Я закончил свои поездки на день и прогуливался по набережной, когда заметил молодую акулу, купавшуюся у стены гавани. Это невероятно увидеть ее так близко, и это очень редкое явление, поскольку мы уже несколько лет не видели в бухте ни одной акулы,

– рассказал один из очевидцев.



Акула стала настоящей звездой курорта / Daily Mail

Сейчас судьба акулы – неизвестна. Между тем туристы надеются, что удастся увидеть ее еще раз.