Жара, солнце и море: в итальянском городе продают дома за невероятные 3 евро

Самбука-ди-Сицилия, расположенная на острове Сицилия, как видно из ее названия, была одним из первых итальянских городов, который начал предлагать дома за 1 евро на продажу как средство борьбы с феноменом обезлюдения сельской местности и оттока молодежи. Маленький город снова в новостях по этой программе с объявлением о повышении цены до 3 евро.

В других городах также делали нечто подобное. Но инициатива в Самбуке оказалась более успешной.

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В городе Самбука-ди-Сицилия продают дома за 3 евро

Там много заброшенных домов находятся в государственной собственности, поэтому выставить здание на продажу легче. В других городах власти должны разыскать наследников, которые уехали за границу или в большие города.

Дома продают на аукционе. Стартовая цена – 3 евро. Текущая партия содержит 12 объектов недвижимости, которые можно приобрести, и городские власти, исходя из своего опыта с предыдущими двумя программами распродажи, утверждает, что интерес снова будет высоким, несмотря на небольшой рост цен.

На аукционе дома будут проданы тому, кто предложит самую высокую цену, а ставки будут размещены в запечатанных конвертах и открытых перед судьей. Участники тендера также должны подготовить депозит в размере 5 000 евро, который победитель должен будет пожертвовать в качестве гарантии.



В городе Самбука-ди-Сицилия продают дома за 3 евро / Фото Shutterstock

За последние годы было продано около 250 домов. Даже те, кто не выигрывал в аукционе, покупали другие дома в городе. Власти Самбуки приняли такие меры, чтобы избежать запустения города.

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