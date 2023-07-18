Жилье для украинцев в Германии: теперь найти его легче
Источник:"Ukrainian Future"
Теперь поиск квартиры для украинских беженцев в Германии облегчается. В стране стартовала новая программа по поиску жилья.
С помощью новой платформы онлайн все желающие смогут легко выбрать вариант жилья и оставить заявку. Узнайте все детали федеральной программы поиска жилья – далее в материале.
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Программа HelfendeWände: что известно
Для украинских беженцев в Германии стартовала федеральная программа по поиску жилья. Правительство создало цифровую платформу, которая предлагает украинцам возможность быстро и легко найти безопасное жилье в Германии.
Немецко-украинская ассоциация "Ukrainian Future" сообщает, что, прежде всего, такие шаги связаны с тем, что Германии становится все сложнее принимать и предоставлять жилье беженцам из Украины. Из-за постоянного прилива новых беженцев Немецкие власти потребовали найти новый подход к обеспечению украинцев жильем.
Именно поэтому Wunderflats совместно с Федеральным министерством внутренних дел и некоммерческой организацией ProjectTogether запустили кампанию. #HelfendeWände.
Как найти бесплатное жилье на платформе?
На сайте проекта helfendewaende.de, доступный на украинском и русском языках, простой и понятный функционал, поэтому подать заявление и найти жилье очень легко. Кроме этого, на сайте можно:
- найти и забронировать понравившиеся варианты жилья;
- отслеживать статус всех заявлений;
- обменяться контактами с арендодателем и согласовать детали перед заселением.