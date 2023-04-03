В Германии заработал первый "Паспортный сервис" для украинцев

Государственная миграционная служба Украины продолжает открывать за границей центры обслуживания граждан. Германия стала пятой страной, где ГП "Документ" доступен для украинских беженцев.

Центр обслуживания граждан заработал в тестовом режиме в Берлине. "Паспортный сервис" открыл свои двери для украинцев в Германии 31 марта.

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Что известно о "Паспортном сервисе" в Берлине

Открытие стационарного подразделения ГП "Документ" упростит процедуру изготовления или обмена украинских паспортных документов. Расположен "Паспортный сервис" по адресу Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, этаж 2.

На период работы в тестовом режиме обслуживание посетителей будет производиться с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 в формате "живой" очереди.

Какие услуги оказывают центры обслуживания за границей

оформление ID-карты или загранпаспорта;

обмен ID-карты или загранпаспорта;

обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту;

одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;

обмен водительского удостоверения.

Кроме Германии, подразделения "Паспортного сервиса" сегодня работают в Польше (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав), в Турции (Стамбул), Словакии (Братислава) и Чехии (Прага).

К слову! По данным ООН, с начала полномасштабной российско-украинской войны на территории Германии оказались более 1 миллиона вынужденно перемещенных украинцев.