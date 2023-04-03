В Германии заработал первый "Паспортный сервис" для украинцев
Источник:pasport.org
Государственная миграционная служба Украины продолжает открывать за границей центры обслуживания граждан. Германия стала пятой страной, где ГП "Документ" доступен для украинских беженцев.
Центр обслуживания граждан заработал в тестовом режиме в Берлине. "Паспортный сервис" открыл свои двери для украинцев в Германии 31 марта.
Читайте также Компания TransferGo получила награду от Blue/Yellow for Ukraine
Что известно о "Паспортном сервисе" в Берлине
Открытие стационарного подразделения ГП "Документ" упростит процедуру изготовления или обмена украинских паспортных документов. Расположен "Паспортный сервис" по адресу Am Treptower Park 14, 12435 Berlin, этаж 2.
На период работы в тестовом режиме обслуживание посетителей будет производиться с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00 в формате "живой" очереди.
Какие услуги оказывают центры обслуживания за границей
- оформление ID-карты или загранпаспорта;
- обмен ID-карты или загранпаспорта;
- обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту;
- одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
- обмен водительского удостоверения.
Кроме Германии, подразделения "Паспортного сервиса" сегодня работают в Польше (Варшава, Краков, Гданьск, Вроцлав), в Турции (Стамбул), Словакии (Братислава) и Чехии (Прага).