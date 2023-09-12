"Слишком много вам Польша дала": в Гданьске пассажиры напали на таксиста-украинца - видео

В Гданьске два пассажира такси Uber оскорбляли и напали на 28-летнего водителя-украинца. Полиция уже задержала хулиганов.

Неприятная ситуация произошла 8 сентября около полуночи во время поездки из аэропорта. Центр мониторинга поведения расизма и ксенофобии опубликовал видео инцидента, на котором видно, что в салон авто сели два человека.

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Что спровоцировало конфликт: хронология событий

Пассажир, севший рядом с водителем, пил пиво. Очевидно, водитель сделал ему замечание, что спровоцировало спор.

Они приехали в Польшу, чтобы ездить на такси. Я удерживаю его и доплачиваю, а он мне говорит, что не могу выпить пива. Если я поляк, то ты мне не говори, что я должен делать в своей стране. Слишком много вам польское государство дало,

– агрессивно ответил пассажир такси водителю.

Тогда мужчина захотел выйти из авто, продолжая обзывать и материть водителя. После этого он ударил последнего в лицо, сорвал очки и принялся заламывать ему руки. Водитель использовал баллончик со слезоточивым газом и начал кричать за помощью. Итак, нападавшие скрылись.

Злоумышленников уже задержали

Агрессивных пассажиров уже задержали правоохранители. Им 40 и 43 лет.

40-летний житель Пруща-Гданского был задержан в воскресенье. Ему должны избрать меру пресечения.

другого пассажира задержали в аэропорту Краков-Балице, когда он хотел вылететь в Норвегию.

Водитель настаивает, что причиной нападения именно его украинская национальность.

По польскому законодательству, преступные угрозы и причинение легкого вреда здоровью наказываются лишением свободы до 2 лет, а оскорбление – штрафом или ограничением свободы.