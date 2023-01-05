Число украинских беженцев в Европе достигло почти 8 миллионов человек: свежие данные от ООН
Источник:ООН
С началом великой российско-украинской войны Европа открыла свои границы для украинцев, которые ехали и продолжают ехать за пределы Украины в поиске убежища. На сегодня количество вынужденных переселенцев приближается к отметке в 8 миллионов человек.
Как отмечается на сайте Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в европейских странах насчитывается 7 915 287 украинцев. Именно столько граждан Украины сейчас проживают на территории ЕС, которые пересекли границу после 24 февраля 2022 года.
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Всего после полномасштабного российского вторжения на украинские земли в соседние страны выехало более 17 миллионов человек. При этом примерно 9,2 миллиона беженцев вернулись домой.
Список стран, которые приютили больше всего украинцев после 24.02.2022
- Польша – 1 553 707 человек;
- Германия – 1021667 человек;
- Чехия – 476 025 человек;
- Италия – 173 231 человек;
- Испания – 164 705 человек;
- Великая Британия – 152 200 человек;
- Болгария – 148 451 человек;
- Франция – 118 994 человек;
- Румыния – 106 786 человек;
- Словакия – 105 205 человек.
Примечательно, что статус временной защиты в разных странах на сегодня получили почти 5 миллионов украинцев.