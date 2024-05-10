Железная дорога и аэропорты: где в Европе масштабные забастовки на транспорте

Забастовки являются регулярным явлением в Европе, поскольку работники отказываются от своего труда, чтобы бороться за лучшую зарплату и условия. Выезды иногда планируются на месяцы вперед, но другие объявляются в последнюю минуту, показывая, что всегда стоит проверить перед поездкой.

Забастовки на транспорте запланированы в нескольких странах Европы и в мае. Где и когда пассажиры могут столкнуться с трудностями во время поездок, рассказываем ниже в материале.

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В Европе начались масштабные забастовки на транспорте

Великобритания

В знак протеста против оплаты и условий труда машинисты поездов на ключевых пригородных маршрутах в Британии начали забастовку. Члены ASLEF остановили тысячи поездов с 7 по 9 мая 2024 года, что повлекло значительные перебои в работе пассажиров.

Забастовка влияет на 14 железнодорожных компаний в Англии, которые находятся под контролем правительства Великобритании и входят в состав Rail Delivery Group (RDG). Многие из пострадавших операторов приняли превентивные меры, отменив все железнодорожные рейсы на время забастовки.

Изменения в работе железной дороги следует ожидать до 11 мая, поскольку члены профсоюза машинистов ASLEF также участвуют в забастовке против сверхурочной работы.

В то же время бастовать готовятся работники крупнейшего аэропорта Великобритании – лондонского Хитроу. Забастовка должна была начаться 7 мая, но ее отложили на два дня для переговоров. Если не будет достигнуто соглашение, забастовка продлится с 9 до 13 мая, что может вызвать сбои в работе аэропорта.

Италия

В серии предстоящих железнодорожных забастовок в Италии ожидаются перебои в движении поездов в разных регионах. Региональные забастовки состоятся 10 мая в Неаполе, 17 мая в регионе Фриули-Венеция-Джулия и 27 – 28 мая в Лигурии.



Trenitalia / Фото Trainline

Также на 19 мая запланирована общенациональная забастовка, которая повлияет на услуги Trenitalia и Trenord. Ожидается, что машинисты поездов будут бастовать почти целый день, что повлечет потенциальные задержки и отмены рейсов для пассажиров.

Франция

Французские бортпроводники пригрозили забастовкой с 8 по 12 мая с ожидаемым уровнем участия 90%. Забастовка должна повлиять на рейсы испанской авиакомпании Vueling. Бортпроводники выступают за пересмотр условий их труда.

Исландия

Работники крупнейшего аэропорта Исландии Кеплавик планируют бастовать 9 – 12 мая, если не будет решен трудовой спор. Они намерены ежедневно останавливать свою работу на 4 часа, что может привести к сбоям рейсов.