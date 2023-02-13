В Чехии заработали пункты обслуживания украинцев: там можно оформить загранпаспорт

В украинцев, которые из-за войны находятся сейчас за границей, часто возникает необходимость оформить, обновить или обменять документы. Для этого в Польше работает четыре отделения украинского паспортного сервиса. Такой пилотный проект был запущен и в Чехии.

Государственная миграционная служба Украины открыла в Чехии "Паспортный сервис". Это мобильные офисы на базе бусов, которые будут ездить по городам страны.

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Украинский "Паспортный сервис" заработал в Чехии

10 работников иммиграционной службы будут работать в пяти специальных пунктах обслуживания граждан. Сотрудники будут принимать от украинских беженцев заявления на замену или выдачу новых внутренних документов, в частности, загранпаспортов, ID-карт и водительских прав.

Госслужащие из Киева будут помогать гражданам Украины в Чехии заполнять документы, делать цифровые фотографии и снимать отпечатки пальцев для биометрических паспортов.

Оплатить услуги можно прямо на месте с помощью онлайн-сервиса. Для этого необходимо иметь при себе смартфон и банковскую карту. Тогда заявления будут переданы в Украину, а готовые документы будут выдаваться также в мобильном офисе в назначенные дату и время.

Сейчас фургоны будут курсировать по Праге и окрестностям. Ведомство ожидает высокий спрос – около 200 принятых заявлений ежедневно. Свою первую остановку мобильные офисы совершили возле монастыря Святых Вацлава и Людмилы в поселке Lodenici (Среднечешский край).