Опять русский: в пивном ресторане в Баварии произошел языковой скандал

Гражданин Латвии сообщил, что подвергся дискриминации в пивном ресторане в городе Мамминг, Бавария. По его словам, ему якобы отказали в обслуживании семнадцатого пива из-за того, что он разговаривал на русском языке.

В Баварии русскоязычному латышу отказали в пиве

Оскорбленный латыш, который работает в Германии водителем, из-за отказа в обслуживании вызвал полицию. Он был возмущен и хотел продолжать "скандал".

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Полиция, прибывшая из соседнего города, получила заявление от владельца заведения Манфреда Занднера, который предоставил альтернативную версию событий.

На самом деле все было немного иначе. Молодой человек из Латвии платил за каждое пиво непосредственно карточкой. Моя официантка, говорящая на русском, сказала ему, что с него хватит 16 бокалов пива, что он выпил слишком много и больше пива не получит,

– объяснил Занднер корреспонденту Bild.

После конфликта с владельцем, гражданин Латвии покинул ресторан. Правда, ему пришлось подождать, чтобы протрезветь.

Этот случай вызвал широкую дискуссию в социальных сетях. Некоторые люди поддерживают решение ресторана, утверждая, что официантка действовала должным образом. Другие, наоборот, утверждают, что этот инцидент является дискриминацией по языковому признаку.