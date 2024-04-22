Продолжает бороться с овертуризмом: Амстердам ввел еще один запрет
Источник:The Mayor.eu
Власти Амстердама решили запретить строительство новых отелей. Желают ограничить их количество в городе до 20 миллионов.
В городе таки успеют построить еще 26 новых отелей, потому что те уже получили лицензию и разрешение.
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В Амстердаме запретят строительство новых отелей
Разрешение на строительство отеля в Амстердаме можно будет получить только в случае закрытия другого. Но только при условии, что количество спальных мест не увеличится и новый отель в чем-то будет лучше закрытого, например более экологичным.
Мы хотим сделать город удобным для жителей и гостей. Это означает – никакого чрезмерного туризма, никаких новых отелей и не более 20 миллионов ночевок туристов в отелях в год,
– заявили в муниципалитете.
Такие меры связаны с желанием властей ограничить поток туристов и сделать город более пригодным для жизни.
Как Амстердам борется с овертуризмом?
В декабре 2023 года мэрия приняла целый пакет мер, среди которых сокращение рынка жилья, сдаваемого на короткий срок, и запрет открытия сувенирных лавок в центральной части города. Все для того, чтобы избавиться от репутации места, где "можно все".
В Амстердаме запретят строительство новых отелей / Фото Unsplash
Решение о запрете строительства отелей – последняя из ряда мер, которые принял Амстердам, чтобы смягчить проблему чрезмерного туризма в городе. В городе уже:
- запретили курить каннабис в общественных местах,
- запретили круизным лайнерам заходить в городской порт.
- заставили бары закрываться раньше,
- рассматривают перенос квартала Красных фонарей.
К слову, власти даже запустили онлайн-тест, чтобы отпугивать туристов. В тесте – с десяток вопросов о том, какие у тебя планы на трип в Амстердам.