Продолжает бороться с овертуризмом: Амстердам ввел еще один запрет

Власти Амстердама решили запретить строительство новых отелей. Желают ограничить их количество в городе до 20 миллионов.

В городе таки успеют построить еще 26 новых отелей, потому что те уже получили лицензию и разрешение.

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В Амстердаме запретят строительство новых отелей

Разрешение на строительство отеля в Амстердаме можно будет получить только в случае закрытия другого. Но только при условии, что количество спальных мест не увеличится и новый отель в чем-то будет лучше закрытого, например более экологичным.

Мы хотим сделать город удобным для жителей и гостей. Это означает – никакого чрезмерного туризма, никаких новых отелей и не более 20 миллионов ночевок туристов в отелях в год,

– заявили в муниципалитете.

Такие меры связаны с желанием властей ограничить поток туристов и сделать город более пригодным для жизни.

Как Амстердам борется с овертуризмом?

В декабре 2023 года мэрия приняла целый пакет мер, среди которых сокращение рынка жилья, сдаваемого на короткий срок, и запрет открытия сувенирных лавок в центральной части города. Все для того, чтобы избавиться от репутации места, где "можно все".

В Амстердаме запретят строительство новых отелей / Фото Unsplash

Решение о запрете строительства отелей – последняя из ряда мер, которые принял Амстердам, чтобы смягчить проблему чрезмерного туризма в городе. В городе уже:

К слову, власти даже запустили онлайн-тест, чтобы отпугивать туристов. В тесте – с десяток вопросов о том, какие у тебя планы на трип в Амстердам.