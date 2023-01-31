В Амстердаме открыли подводную велопарковку на 7 тысяч мест

Вокзальную площадь в Амстердаме реконструировали и построили там самую большую в городе парковку, вмещающую 7 000 велосипедов. Но фишка ее совсем не в размере, а в том, что она расположена под водой.

Так, парковку для велосипедов открыли в канале – так, чтобы над ней могли проплывать небольшие суда и прогулочные трамвайчики. Вместе с тем большое значение имеет именно расположение паркинга – рядом с самым активным хабом города – Amsterdam Centraal.

Читайте также Коммунальные услуги в Польше 2023: сколько платить за газ, свет и воду и что такое czynsz

И параллельно работам по расширению и осушению участка канала под парковочные места, были обновлены мосты, пешеходные и велосипедные дорожки, трамвайные пути и остановки. Общая стоимость долгожданного проекта составила около 50 миллионов евро.

4-летнее масштабное строительство проекта в минутном видео:

Как выглядит самый большой крытый велосипедный паркинг Амстердама

Внутренний дизайн выполнен в сотрудничестве с Амстердамским музеем, поэтому стены украшены фрагментами карт города и известных картин. Из 7 000 велосипедомест 700 выделили под арендные OV-fietsen. В остальном, по местным меркам, новая велопарковка самая обычная: двухуровневые стойки, регистрация по талонам, первые 24 часа бесплатные, далее – по обычному тарифу.

Как и положено, она соединена с метро и центральным вокзалом Амстердама. Словом, все звучит отлично. А вот амстердамцы, привыкшие к максимально скоростным пересадкам, уже сетуют, что теперь, чтобы оставить свой байк, им придется потратить больше минуты.

В феврале с другой стороны вокзала, под IJ, заработает аналогичный подводный объект на 4000 велосипедов. В скором времени байки вокруг Amsterdam Centraal можно будет оставлять только в закрытых помещениях: в течение следующего месяца поэтапно будут убраны все уличные стойки.

Открытая подводная велопарковка в Амстердаме: