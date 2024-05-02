Аэропорт с "Садами Семирамиды" вводит эко-сбор: авиатуристам какой страны это ударит по карману

Сингапур введет эко-сбор с путешественников, вылетающих из аэропортов Чанги и Селетар. Это должно повысить устойчивое использование топлива.

Экологический сбор начнет действовать до 2026 года. Он составит от 3 до 16 сингапурских долларов.

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В аэропортах Сингапура введут эко-сбор

Согласно новой схеме, пассажиры, которые вылетают из аэропортов Чанги и Селетар, должны будут оплатить сбор в размере от 3 до 16 сингапурских долларов (от 1,80 до 9,50 фунтов стерлингов).

Собранные средства будут использованы для закупки экологически чистого топлива, которое сейчас в 3 – 5 раз дороже обычного авиационного топлива. Правительство Сингапура установило цель, чтобы к 2030 году использование экологически чистого топлива составило 3 – 5% потребления топлива в этих аэропортах.

Общество недовольно

Между тем большинство жителей эту меру не поддерживает, поскольку стоимость жизни в Сингапуре растет из-за новых налогов и сборов.

Согласно опросу Milieu Insight, шесть из десяти граждан и жителей Сингапура считают, что последних бюджетных мер правительства недостаточно, чтобы помочь им справиться с ростом стоимости жизни. Из 1 002 респондентов, опрошенных в феврале этого года, 62% назвали инициативы недостаточными.

Поскольку почти 3 из 4 людей считают, что бизнес должен сыграть определенную роль в преодолении климатического кризиса, бренды столкнутся с повышенными ожиданиями по демонстрации значимого климатического лидерства и подотчетности, чтобы завоевать разочарованных потребителей,

– говорится в отчете.

Это предоставляет предприятиям возможность поощрять экологический выбор без ущерба для доступности и удобства.