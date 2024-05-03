О таких впечатлениях можно было только мечтать: у Airbnb вышло большое обновление

Компания Airbnb представила ряд обновлений. Главное из них - Icons - необычные впечатления, о которых раньше можно было только мечтать.

Пиктограммы позволяют вам окунуться в миры, о которых можно было только мечтать. Окунитесь в дом "Up". Проведите ночь в музее Феррари. Пообщайтесь с Кевином Хартом...

Читайте также Между Европой и Африкой хотят запустить поезда: цена магии впечатляет

У Airbnb вышло большое обновление

Первые 11 экспириенсов уже представили. Так, например, теперь путешественники могут переночевать в музее Феррари, а потом стать зрителем автогонок. Еще одна опция – остановиться в доме из мультфильма "Вверх" от Disney и Pixar. Или попасть на выступление в гостиной Doja Cat.

Значки перенесут вас в миры, которые до сих пор существовали только в вашем воображении. Поскольку жизнь становится все более цифровой, мы сосредоточены на том, чтобы внести больше магии в реальный мир. С Icons мы создали самые необычные впечатления на Земле,

- сказал Брайан Чески, соучредитель и генеральный директор Airbnb.

Вот первые 11 иконок, которые представили:

Погрузитесь в дом Up House – поспать в одном из самых известных домов Disney и Pixar – и так, он плавает. Вы будете исследовать мир Карла в этом подробном воспроизведении его дома с более чем 8000 воздушных шаров, расположенного в живописных красных скалах Абикиу, Нью-Мексико.

– поспать в одном из самых известных домов Disney и Pixar – и так, он плавает. Вы будете исследовать мир Карла в этом подробном воспроизведении его дома с более чем 8000 воздушных шаров, расположенного в живописных красных скалах Абикиу, Нью-Мексико. Проведите ночь в музее Ferrari – окунитесь в мир гонок, остановившись в музее Ferrari в Маранелло, Италия. Вы будете спать на кровати, изготовленном из той же кожи, что и сиденья Ferrari, проедете круг с пилотом-амбассадором Scuderia Ferrari Марком Жене и отправитесь на главные гонки Эмилии-Романьи как VIP-персона.

– окунитесь в мир гонок, остановившись в музее Ferrari в Маранелло, Италия. Вы будете спать на кровати, изготовленном из той же кожи, что и сиденья Ferrari, проедете круг с пилотом-амбассадором Scuderia Ferrari Марком Жене и отправитесь на главные гонки Эмилии-Романьи как VIP-персона. Встречайте Людей Икс '97 – живите как Люди Икс, находясь в 2D-анимационном воспроизведении особняка Икс от Marvel Animation в Вестчестере, Нью-Йорк. Вы откроете свои способности мутантов и даже потренируетесь в комнате опасности.

– живите как Люди Икс, находясь в 2D-анимационном воспроизведении особняка Икс от Marvel Animation в Вестчестере, Нью-Йорк. Вы откроете свои способности мутантов и даже потренируетесь в комнате опасности. Посетите VIP с Кевином Хартом – Кевин Харт проведет вас в своей лаунж Coramino Live Lounge только для членов на вечер со списком A. Вы присоединитесь к Кевину и его друзьям в этом секретном баре, где они будут угощать вас дегустацией текилы и выступлением лучших комиков в игре.

– Кевин Харт проведет вас в своей лаунж Coramino Live Lounge только для членов на вечер со списком A. Вы присоединитесь к Кевину и его друзьям в этом секретном баре, где они будут угощать вас дегустацией текилы и выступлением лучших комиков в игре. Проснитесь в Музее д'Орсе – остановитесь в культовой комнате с часами парижского художественного музея, которую Матье Леганнер, дизайнер факела и котла Игр в Париже, превратил в роскошную спальню. С террасы вы станете свидетелями исторической церемонии открытия Олимпийских игр вдоль реки Сены.

Icons – необычные впечатления, о которых раньше можно было только мечтать / Скриншот с Airbnb

Присоединяйтесь к сеансу в гостиной с Doja Cat – только что после тура, который выступает на крупнейших сценах мира, Doja принимает вас для гораздо более интимного опыта. Вы насладитесь незабываемым выступлением лауреата Грэмми в гостиной, включая ее любимыми песнями и треками из ее последнего альбома.

– только что после тура, который выступает на крупнейших сценах мира, Doja принимает вас для гораздо более интимного опыта. Вы насладитесь незабываемым выступлением лауреата Грэмми в гостиной, включая ее любимыми песнями и треками из ее последнего альбома. Остановитесь в доме Принца "Пурпурный дождь" – Принс приобрел дом в Миннеаполисе, штат Миннесота, о котором упоминается в легендарном фильме, но до сих пор он никогда не был доступным для общественности. Исследуйте дом и сойдите с ума от редких и особенных треков из мира Принца в эксклюзивной студийной сессии.

– Принс приобрел дом в Миннеаполисе, штат Миннесота, о котором упоминается в легендарном фильме, но до сих пор он никогда не был доступным для общественности. Исследуйте дом и сойдите с ума от редких и особенных треков из мира Принца в эксклюзивной студийной сессии. Игра с Khaby Lame – сенсация TikTok Khaby Lame приглашает вас в свой родной город Милана, Италия, на эпические ночные игровые впечатления. Вы будете находиться в уникальном игровом лофте, который Хаби спроектировал сам, где вы будете #learnfromkhaby и столкнетесь с ним в Fortnite Battle Royale.

– сенсация TikTok Khaby Lame приглашает вас в свой родной город Милана, Италия, на эпические ночные игровые впечатления. Вы будете находиться в уникальном игровом лофте, который Хаби спроектировал сам, где вы будете #learnfromkhaby и столкнетесь с ним в Fortnite Battle Royale. Отправляйтесь в тур с Фейдом – присоединяйтесь к суперзвезде реггетона в его мировом туре FERXXOCALIPSIS на целую неделю. Вы присоединитесь к команде на репетициях, поедете на гастрольном автобусе и получите доступ за кулисы каждого шоу.

– присоединяйтесь к суперзвезде реггетона в его мировом туре FERXXOCALIPSIS на целую неделю. Вы присоединитесь к команде на репетициях, поедете на гастрольном автобусе и получите доступ за кулисы каждого шоу. Живите как звезда Болливуда Джанхви Капур – Джанхви Капур приглашает вас в легендарный, никогда ранее не виданный дом семьи Капуров в Ченнае, Индия. От изучения ее секретов красоты в Болливуде до пробования ее любимых блюд южной Индии, Janhvi лично проведет вас во время этой замечательной ночевки.

– Джанхви Капур приглашает вас в легендарный, никогда ранее не виданный дом семьи Капуров в Ченнае, Индия. От изучения ее секретов красоты в Болливуде до пробования ее любимых блюд южной Индии, Janhvi лично проведет вас во время этой замечательной ночевки. Сохраняйте основные воспоминания из Inside Out 2. В ожидании 14 июня нового фильма Disney и Pixar Inside Out 2 вас приглашают на ночь в штаб-квартире, центре контроля за эмоциями Райли. Ваша хозяйка, Джой, примет вас в свой яркий мир, чтобы увидеть эмоции в действии и помочь сохранить баланс.

Кроме того, с обновлением появились новые возможности для групповых поездок, общие списки желаний, приглашения в путешествия и другие фичи.