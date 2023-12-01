Названа европейская столица "умного" туризма 2024 года: кто победил и почему
Источник:Schengen Visa Info
Европейская комиссия избрала новую столицу "умного" туризма. На 2024 год ею стал ирландский Дублин. В то время как итальянский город Гроссето назвали пионером европейского "зеленого" туризма.
Их отметили устойчивое развитие, доступность, цифровизацию и развитие культурного наследия. Дублин и Гроссето были отобраны из 40 направлений в 21 стране.
Читайте также На лыжи не за все деньги мира: 5 самых бюджетных горнолыжных курортов Европы
Что такое разумный туризм?
Умный туризм – это инициатива Европейской Комиссии, финансируемая в рамках программы COSME.
Он стремится сделать туристический сектор более инновационным, используя цифровые технологии, чтобы предоставить туристам более эффективные, персонализированные и приятные впечатления. Одновременно способствуя устойчивости и управлению туристическими направлениями.
Власти европейских стран активизировали свои усилия, чтобы способствовать быстрому восстановлению туристического сектора, сильно пострадавшего от распространения коронавируса и его новых разновидностей.
Столицы "умного" туризма в ЕС выбирают с 2019 года. Раньше ими становились Хельсинки, Лион, Малага, Гетеборг и другие города.
В 2024 году столица "умного" туризма – Дублин
Дублин, столица Ирландия, был объявлен европейской столицей "умного" туризма на 2024 год.
Также назвали и пионера европейского "зеленого" туризма – им стал итальянский город Гросето.
Город Гроссето назвали пионером европейского "зеленого" туризма / Фото Expedia
Города-победители войдут в сеть разумных и устойчивых туристических направлений в Европе и получат финансовую и информационную поддержку ЕС.
В качестве приза они также получат от Европейской комиссии рекламную поддержку и помощь в изготовлении сувенирной продукции.
Какие города в мире самые дорогие?
The Economist обнародовал ежегодный рейтинг самых дорогих городов для жизни. В этом году определились сразу два лидера – Цюрих и Сингапур.
Лидер списка Нью-Йорк опустился на третье место, разделив его с Женевой. Какие города мира самые дорогие для жизни и где в этом списке Украина – узнайте по ссылке.