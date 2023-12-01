Названа европейская столица "умного" туризма 2024 года: кто победил и почему

Европейская комиссия избрала новую столицу "умного" туризма. На 2024 год ею стал ирландский Дублин. В то время как итальянский город Гроссето назвали пионером европейского "зеленого" туризма.

Их отметили устойчивое развитие, доступность, цифровизацию и развитие культурного наследия. Дублин и Гроссето были отобраны из 40 направлений в 21 стране.

Читайте также На лыжи не за все деньги мира: 5 самых бюджетных горнолыжных курортов Европы

Что такое разумный туризм?

Умный туризм – это инициатива Европейской Комиссии, финансируемая в рамках программы COSME.

Он стремится сделать туристический сектор более инновационным, используя цифровые технологии, чтобы предоставить туристам более эффективные, персонализированные и приятные впечатления. Одновременно способствуя устойчивости и управлению туристическими направлениями.

Власти европейских стран активизировали свои усилия, чтобы способствовать быстрому восстановлению туристического сектора, сильно пострадавшего от распространения коронавируса и его новых разновидностей.

Столицы "умного" туризма в ЕС выбирают с 2019 года. Раньше ими становились Хельсинки, Лион, Малага, Гетеборг и другие города.

В 2024 году столица "умного" туризма – Дублин

Дублин, столица Ирландия, был объявлен европейской столицей "умного" туризма на 2024 год.

Также назвали и пионера европейского "зеленого" туризма – им стал итальянский город Гросето.

Город Гроссето назвали пионером европейского "зеленого" туризма / Фото Expedia

Города-победители войдут в сеть разумных и устойчивых туристических направлений в Европе и получат финансовую и информационную поддержку ЕС.

В качестве приза они также получат от Европейской комиссии рекламную поддержку и помощь в изготовлении сувенирной продукции.

Какие города в мире самые дорогие?

The Economist обнародовал ежегодный рейтинг самых дорогих городов для жизни. В этом году определились сразу два лидера – Цюрих и Сингапур.

Лидер списка Нью-Йорк опустился на третье место, разделив его с Женевой. Какие города мира самые дорогие для жизни и где в этом списке Украина – узнайте по ссылке.