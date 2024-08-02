Укрзализныця изменила график движения популярного поезда в Польшу: как он будет курсировать теперь

Укрзализныця вносит корректировки в расписание движения двух поездов Интерсити+ Киев – Перемышль. Это сделают для уменьшения риска задержек при прохождении границы.

В связи с корректировкой расписания, удлиненная остановка во время пограничного и таможенного контроля будет использована для того, чтобы учесть изменения. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

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Укрзализныця изменит расписание двух поездов в Польшу

Как сообщил перевозчик, расписание движения двух Интерсити+ меняют для уменьшения риска задержек при прохождении границы. Поэтому, начиная с 10 августа:

поезд №715 Киев – Перемышль будет отправляться из Киева в 11:26 вместо 11:59;

будет отправляться из Киева в 11:26 вместо 11:59; поезд №705 Киев – Перемышль будет отправляться в 19:19 вместо 20:05.

Отмечается, что время прибытия обоих поездов в Перемышль не изменится, а дополнительное время будет использовано для увеличения остановки на станции Львов для проведения пограничного-таможенного контроля.

Детали о стыковке поездов в Перемышле собраны на официальном портале, а из-за интенсивности движения на пересадку в Укрзализныце советуют закладывать не менее 2 – 2,5 часа.

Там также напомнили, что посмотреть расписание движения и приобрести билеты можно в приложении Укрзализныци и на обновленном сайте УЗ.

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