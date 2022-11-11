Беженцы в Польше общаются на работе на украинском

Все благодаря многолетней трудовой миграции украинцев в Польшу. Многие наши земляки построили карьеру в соседней стране, где сегодня занимают руководящие должности, свободно общаясь и на польском, и на украинском языках. Следовательно, такие кадры обеспечивают эффективную коммуникацию между польскими работодателями и работниками Украины. И согласно данным исследования Миграционной платформы EWL, 68% украинских беженцев в Польше на рабочих местах общаются на родном языке , сообщает 24 канал.

Наше исследование портрета и намерений трудоустроенных беженцев из Украины показало, что большинство украинцев (почти 80%) никогда не работали в стране пребывания до полномасштабного вторжения и не говорят на местном языке. Возможность общаться на родном языке на работе значительно облегчает психологический комфорт для украинцев, которые хотят работать в Польше и других странах ЕС,

– говорит Михалина Селевич, директор по международному развитию Миграционной платформы EWL.

Коммуникация на украинском языке на работе в Германии

Известны случаи, когда граждане Украины, работая в Германии, также используют украинский язык на работе . Однако этот показатель значительно меньше, чем в Польше и составляет всего 16% всех трудоустроенных украинцев в Германии.