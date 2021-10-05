Уровень безработицы среди выпускников средних школ в Чехии растет: какая причина

Выпускники чешских школ и гимназий получают матуру – аналог нашего аттестата и диплом по специальности. С таким дипломом они имеют право трудоустройства в Чехии или за рубежом. Но за последние два года уровень безработицы среди выпускников чешских средних школ увеличился с 3,3% до 6,2%.

Это следует из исследования Национального педагогического института (NPI) о безработице выпускников средних школ. Более того, в институте ожидают дальнейшего ухудшения ситуации в будущем.

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Во всем виновата пандемия

Согласно анализу NPI, до эпидемии коронавируса уровень безработицы среди выпускников средних школ в Чехии, возможно, был самым низким за новую историю страны. На это повлияли следующие факторы:

рост экономики, который вызвал создание большого количества рабочих мест;

снижение рождаемости после 1990 года, демографический кризис и, как результат, нехватка рабочей силы.

В апреле 2020 года средний уровень безработицы среди выпускников средних школ начал стремительно увеличиваться. Растет этот показатель и сейчас.

Наиболее неблагоприятная ситуация с трудоустройством молодежи в тех сферах, которые пострадали от пандемии. Речь идет о торговле, гастрономии и сфере услуг. 26,1% выпускников не могут найти работу в этих сферах.

Возросла угроза безработицы также для юных каменщиков, массажистов, парикмахеров, визажистов, мясников и поваров.

Выпускникам медицинских, химических и электротехнических специальностей найти работу легче, ведь развитие этих отраслей вспышка коронавируса не остановила.

По прогнозам NPI, в ближайшее время будет увеличиваться безработица среди выпускников, поскольку работодатели будут быстрее нанимать людей с опытом. А современные выпускники из-за дистанционного обучения часто даже не имели возможности практической подготовки.

К слову, в 2020 году среднюю школу в Чехии закончили около