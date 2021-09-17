Ураган Ида уничтожил украинский садик возле Нью-Йорка: воспитатели просят помощи диаспоры

Украинский детский сад "Барвинок", что в окрестностях Нью-Йорка, оказался в центре худшего за последнее десятилетие наводнения в США, вызванного ураганом Ида. Основатель и воспитатели надеются на поддержку украинской диаспоры.

Еще 7 сентября в этом украинском садике, единственном возле Нью-Йорка, должен был начаться новый учебный сезон. Однако сокрушительный ураган Ида внес свои коррективы.

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Последствия урагана для украинского садика

Директор "Барвинка" Светлана Хмурковская рассказывает, что заведение существует уже 10 лет, и в октябре коллектив, родители и дети должны были праздновать юбилей. Вместо этого, сейчас все пытаются прийти в себя и понять масштабы сокрушительной катастрофы.

Из-за урагана Ида и ливня, который он принес, здание полностью затопило. Уровень воды достигал почти полтора метра, и держался в течение нескольких дней.

В саду ежедневно обучались 18 детей в возрасте от 1,5 до 5 лет. К сожалению, из-за ситуации, которая сложилась, не все смогут вернуться к учебе,

– рассказывает директор.

Руководство планировало, что когда ураган пройдет, они смогут вернуться к работе в течение недели. Однако, после оценки масштабов причиненного ущерба, в заведении заявили, что восстановление может длиться месяцами.

Что известно о "Барвинке" вблизи Нью-Йорка

Заведение создали по инициативе благотворительной организации. Новоприбывшие в Нью-Йорк украинцы выбирают для детей именно "Барвинок", поскольку плата за украинский сад почти вдвое меньше, чем за американские.

Мы стараемся брать только то, что нам нужно, чтобы покрыть текущие расходы. В соседских садах родители платят по 470 долларов в неделю, а в нашем – всего 280 долларов,

– рассказывает президент благотворительной организации Павел Дуда.

Поскольку помещение арендованное, ремонт в нем будет делать владелец. А вот на какие средства преподаватели будут восстанавливать утраченную технику, музыкальные инструменты, учебные материалы, книги и игрушки – пока неизвестно. Поэтому руководство и воспитатели просят помощи у диаспоры.

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