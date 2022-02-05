Уплата налогов трудовыми мигрантами: какие взыскания предусмотрены

Полученные гражданами Украины доходы подлежат налогообложению, даже если деньги заработаны за границей. Чтобы уплатить налоги, нужно подать годовую декларацию.

Большинство украинских трудовых мигрантов, которые живут за границей, продолжают быть резидентами Украины. Поэтому они не лишены необходимости уплаты налогов.

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Какие налоги должны платить трудовые мигранты

Работники должны уплачивать НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Его ставка составляет 18% совокупного дохода. Кроме того, есть еще военный сбор, размер которого составляет 1,5% от дохода.

Если украинцы уже платят налоги в той стране, где живут, то на основании международных договоров об избежании двойного налогообложения, действующих между правительством Украины и правительствами других государств, могут не платить вышеуказанные проценты. Украина имеет такие соглашения с более чем 70 странами мира, среди которых: Польша, Германия, Чехия, Италия и другие. Однако, если, например, налоговая ставка в другой стране составляет 10%, то в Украине придется уплатить еще 9,5% (от 19,5% НДФЛ и военного сбора отняли 10%). С каждой страной условия будут разные, поэтому их следует рассматривать индивидуально.

Некоторые налоги, уплаченные трудовыми мигрантами за рубежом, не учитываются на сумму годового налогового обязательства и не рассчитываются по налогу, который они должны уплатить. К числу таких относятся: налоги на капитал (прирост капитала), на имущество, на реализацию, почтовые налоги и другие косвенные налоги.

Следует обратить внимание, что ЕСВ (единый социальный взнос) работникам платить не нужно, ведь это ответственность работодателя, а не работника. Относительно пенсионного обеспечения у Украины также есть договоры с другими странами. Следовательно, трудовой мигрант будет получать пенсию с учетом стажа, который он получил в Украине и за ее пределами.

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