Университет для поляков: что известно о скандале в одном из польских вузов

19 июля Университет имени Адама Мицкевича (UAM), что в Познани, объявил списки абитуриентов. Обнародована статистика возмутила коренное население. Поляки массово выражают свое недовольство большим количеством иностранных абитуриентов.

Негативные отзывы об учебном заведении поляки оставляют на форумах. Дошло даже до того, что в самом старом университете Польши вывесили плакат "Университет для поляков".

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Что известно о скандале

Количество иностранцев, которые выразили желание учиться в упомянутом вузе в этом году превысила ожидания. Например, обнародован список будущих студентов психологического факультета Университета имени Адама Мицкевича состоит преимущественно из славянских имен и фамилий. Большинство поступающих – украинцы и белорусы.

Такая ситуация не понравилась многим полякам. Например, на одном из самых популярных польских форумов wykop.pl пользователи активно критиковали лояльность вузов к иностранцам. Некоторые из поляков писали, что Украина – это коррумпированная страна, в которой за деньги можно купить все, включая аттестат, поэтому приравнивать украинский аттестат к польскому – несправедливо.

Особенно местных возмущает то, что обучение мигрантов происходит за деньги польских налогоплательщиков. Большинство мигрантов, отмечают поляки на форуме, имеют карту поляка, что делает обучение бесплатным.

Межэтнический конфликт начал набирать обороты. Так, националистическая организация "Всепольская молодежь" повесила на заборе университета Адама Мицкевича (УАМ) плакат с надписью "УАМ для поляков". Таким образом польские националисты продемонстрировали свое несогласие с обнародованной статистикой результатов набора в университет.

На забор польского вуза повесили провокационный плакат / Фото inpoland.net.pl

По сравнению с польскими студентами количество принятых иностранцев чрезвычайно велико, что ограничивает возможности обучения наших земляков. Выпускникам средней школы, которые мечтали учиться в университете, не оставляют места иностранцы... Молодые, амбициозные люди вынуждены уезжать из города, чтобы учиться по выбранной ими специальности. Многие из них больше не вернутся в Познань,

– говорится в заявлении протестующих.