Германия введет универсальный билет на весь транспорт: сколько придется платить

В Германии заработает единый билет на все виды транспорта, курсирующего по всей стране. Рассказываем, какой тариф планируется установить на безлимитные поездки.

Речь идет о билете Deutschlandticket, сокращенно его называют D-Ticket. С этим билетом можно без ограничений путешествовать на любом виде общественного транспорта. За такую услугу предусмотрена фиксированная ежемесячная плата.

Читайте также Приоритет обучения и санкции за нарушение: важные нюансы новой помощи Bürgergeld в Германии

Что такое Deutschlandticket

D-Ticket является преемником "билета за 9 евро", который действовал как специальное предложение в течение летних месяцев 2022 года. Билет за 9 евро был введен по инициативе федерального правительства, чтобы уменьшить нагрузку на кошельки граждан из-за резкого роста цен на электроэнергию, продовольствие, отопление и мобильность.

D-Ticket в Германии / Фото merkur

Когда начнет действовать D-Ticket в Германии и какова его стоимость

Универсальный билет D-Ticket планируют ввести уже с 1 мая этого года. Чтобы беспрепятственно пользоваться всем общественным транспортом, немцам и проживающим в стране иностранцам придется ежемесячно платить по 49 евро. Таким образом, власти Германии поощряют чаще отказываться от поездок собственным авто в пользу экологически чистого транспорта.

Сейчас есть возможность зарегистрироваться и получить сообщения, как только подписка станет доступна на bahn.de, в DB Navigator и в центрах путешествий DB.