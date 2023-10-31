Место у окна станет еще лучше: авиакомпании нашли способ сократить время посадки

Американская United Airlines недавно объявила о своих планах внедрить новаторскую процедуру посадки, направленную на существенное сокращение времени посадки пассажиров. Аналитики прогнозируют, что этот инновационный подход ускорит процесс до двух минут.

Эксперимент начался уже на этой неделе. Сначала – на внутренних рейсах. Позже прибавится несколько международных.

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United Airlines сократит время посадки до двух минут

Пассажиров экономкласса распределят в очереди по местам. Первыми в самолет запустят тех, кто выбрал кресла у окна, следующими – центральные, последними – у прохода. Так что кресло у окна стало еще лучше благодаря новой политике этой авиакомпании.

Новая система не будет распространяться на пассажиров бизнеса и первого класса, людей с приоритетной посадкой, путешественников с инвалидностью, детей без сопровождения и семей с детьми до двух лет.

Подход WILMA: что нужно знать

План под названием WILMA для окна, середины и прохода был испытан в нескольких местах и считался позволяющим сократить время посадки до двух минут.

Это распределяет людей вдоль прохода самолета, чтобы больше людей могли одновременно положить свой багаж. Это главное, что ускоряет процесс посадки,

– объясняет Джейсон Штеффен, доцент кафедры физики Университета Невады, Лас-Вегас.

Слишком многое ожидая в одной очереди на посадку, 10 лет назад Штеффен разработал собственную модель посадки.

Новая политика будет применяться на внутренних и некоторых международных рейсах. Если опыт пройдет удачно, распространят его на все рейсы авиакомпании.

United Airlines решила тестировать новый способ посадки пассажиров в самолеты / Фото United Airlines

Авиакомпании предпочитают приоритетную посадку

Толчок к более быстрой посадке также усложняется желанием авиакомпаний продать раннюю посадку или предоставить ее элитным участникам своих программ для постоянных пассажиров. Лишь после того, как эти люди сядут (обычно в передней части самолета), все остальные могут сесть, пропустив приоритетных клиентов по пути к их местам в задней части салона.

Приоритетная посадка зарабатывает деньги. До определенного момента эти деньги стоят больше, чем волноваться о посадке на три минуты раньше каждый раз,

– сказал путешественник Сет Миллер.

Две минуты не имеют большой разницы во время трансатлантического рейса, но на коротких маршрутах с интенсивным трафиком – например, между Гавайскими островами – задержки имеют тенденцию к каскаду, что приводит ко все большему отставанию поздних рейсов от расписания.

Если несколько пассажиров медлят, складывая сумку и находя свое место, в официальной статистике правительства это может повлиять на то, что рейс пришелся вовремя или опоздал.