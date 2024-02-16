Сбой контактной сети в Польше: в Укрзализныце предупредили, как это повлияет на движение поездов

В Польше 16 февраля зафиксировали повреждение контактной сети. Сообщают, что это может вызвать задержку поездов в и из Перемышля.

В Укрзализныце предупредили, к каким изменениям в течение дня стоит готовиться. В частности, поезд №73 Харьков – Перемышль будет следовать до станции Медика

Обратите внимание Сколько украинских беженцев планируют остаться в Чехии на ближайшие годы: новый опрос

Уже сообщили, что там пассажиров пересадят на специальные автобусы, которые будут отправляться в Перемышль. Их организует польская сторона.

Между тем в обратном направлении – из Перемышля – пассажиров поезда будут довозить до Медика также автобусами. Уже известно, что посадка в автобусы будет осуществляться по билетам на поезд.

В связи с повреждением контактной сети в Польше, украинские поезда в и из Перемышля могут иметь задержки и изменения в расписании. Повреждения сети также может повлиять на график движения других поездов в/из Перемышля, которые будут курсировать до конца суток,

– говорится в сообщении.

Когда надеются завершить ремонтные работы

Пресс-служба Укрзализныци извинилась за причиненные неудобства. Там отметили, что польские коллеги уже начали ремонт. Сейчас цель – восстановить сети и нормализовать движение поездов еще до конца дня.

Пассажиров призывают следить за обновлением информации, чтобы доехать с комфортом и без осложнений.