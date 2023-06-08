Из-за того, что украинка: в Чехии украинскую школьницу травили из-за национальности

В одной из школ Чехии возник серьезный скандал, связанный с нашей страной. Так, ребенку из Украины, который учится в этом образовательном учреждении, плюнули в лицо чешские одноклассники через страну ее происхождения.

Кроме того, дети из Чехии также не скрывали своего хорошего отношения к России. Они отмечали, что эта страна лучше и сильнее нашей родины.

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Школьницу из Украины буллят из-за ее национальности

В социальных сетях распространили видео, где девочка подверглась в школе буллинга из-за ее национальности. В частности, все началось с того, что чешские одноклассники девочки прицепились с вопросом, россиянка ли она,

После того как она ответила, что украинка, школьники начали насмехаться над ней, а также плюнули ей в лицо.

Школьнице плюнули в лицо после того, как она сказала, что украинка: видео 18+ (ненормативная лексика)

Этот инцидент возмутил украинское сообщество. Пользователи сети поддерживают девочку и осуждают действия школьников.

Кроме этого, журналист Виталий Глагола сообщил, что в настоящее время этим вопросом занимается посольство Украины в Чехии.

В посольстве Украины в Чехии отреагировали на скандал

Посольство Украины в Чехии заявило, что серьезно рассматривает случаи буллинга наших граждан, и уже приняло меры по расследованию этих инцидентов.

Посольство решительно осуждает оскорбительные действия, направленные против украинской девочки в чешской школе,

– отметили в ведомстве.

К тому же в представители посольства выразили глубокую обеспокоенность этим инцидентом и призвало всех граждан Чехии к "терпимости, уважению к разнообразию и защите прав человека". Там также сказали, что такой поступок не может оставаться незамеченным.

Стоит отметить, что чешские власти все же заботятся об украинских детях. Да, в Чешской Республике запустили новый грант, который будет направлен на помощь украинским беженцам, а именно – детям. Маленькие украинцы смогут получить помощь в размере 1 тысячи чешских крон.