Как украинским студентам быстрее адаптироваться в Польше: советы для первокурсников
19 сентября 2022 , 18:32Читати новину українською
Источник:инстаграм TransferGo Ukraine
Как украинским студентам быстрее адаптироваться в Польше: советы для первокурсников
Если вы также стали студентом в Польше, но еще не успели адаптироваться в стране, то эти советы точно пригодятся вам. Ловите краткую памятку для украинских первокурсников за границей.
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Как адаптироваться в Польше: 5 советов для украинских студентов
- Учите польский и совершенствуйте свой словарный запас. Владение местным языком в чужой стране изрядно облегчит процесс адаптации. Поэтому посещайте бесплатные языковые курсы и больше общайтесь на польском.
- Заводите новые знакомства. Так вы больше изучите быт поляков.
- Собирая чемодан, помните, что европейцы любят одеваться просто и удобно.
- Экономнее для кошелька будет, если поселиться в общежитии. В Польше – это комнатки на 2 – 3 человека со всем необходимым. В распоряжении есть кровать, рабочее место, душ, туалет и интернет.
- А вот сэкономить на транспорте можно, приобретя проездной билет на все виды городского транспорта.