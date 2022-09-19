Как украинским студентам быстрее адаптироваться в Польше: советы для первокурсников

Если вы также стали студентом в Польше, но еще не успели адаптироваться в стране, то эти советы точно пригодятся вам. Ловите краткую памятку для украинских первокурсников за границей.

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Как адаптироваться в Польше: 5 советов для украинских студентов