Украинским детям будут дарить переведенную "Вроцлавскую азбуку": где можно получить

В Польше находится самое большое количество украинцев, бежавших от войны. В основном это матери с детьми.

"Вроцлавскую азбуку" перевели и будут дарить украинским детям

Власти Вроцлава решили сделать им маленький подарок – напечатали украиноязычную версию книги "Вроцлавская азбука", вышитую иллюстрациями и буквами с элементами истории Вроцлава. Ее будут раздавать детям из Украины.

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"Wrocławski abecadlik" создали Ева и Павел Павляк как подарок всем новорожденным детям Вроцлава. Раньше она была доступна только на польском языке, но теперь ее перевели еще и на украинский.

Решение дарить такой алфавит и украинским детям принял Вроцлавский дом литературы еще в первые недели войны. Перевод исполнила украинская писательница, лауреат Центральноевропейской литературной премии "Ангелус" Екатерина Бабкина, которая вместе с двухлетней дочерью после начала войны переехала из Киева во Вроцлав.

Хотя книга создана как подарок и распространяется бесплатно, Вроцлавское здание литературы также позволяет продать часть тиража органам местного самоуправления, компаниям или частным лицам. Доход от продаж может способствовать акции "Книги из дома", в рамках которой будут издаваться новые книги для детей на украинском языке.

Где получить "Вроцлавскую азбуку"

Родители и законные опекуны детей из Украины, проживающие сейчас во Вроцлаве, могут бесплатно получить экземпляр азбуки в Przejście Dialogu (улица Świdnicka 19, подземный переход).

Кроме того, издатель намерен, чтобы книги также получили учреждения и организации, помогающие украинским детям.