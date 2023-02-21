Украинский "Паспортный сервис" заработал в Словакии и Чехии
В Государственной миграционной службе Украины продолжают работать над открытием все новых обособленных подразделений Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис" за границей. Отныне украинцы смогут оформить документ еще в двух странах.
К Польше и Турции добавились еще Словакия и Чехия. Следовательно, уже в четырех странах для граждан Украины доступны услуги по оформлению паспортных документов.
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"Паспортный сервис" в Словакии и Чехии
В тестовом режиме от украинцев принимают заявления на оформление документов в Братиславе и Праге. В этих двух столицах работают мобильные комплексы – специально оборудованные микроавтобусы белого цвета с символикой "Паспортный сервис".
Адреса расположения мобильных офисов "Паспортного" сервиса:
- В Братиславе микроавтобусы припаркованы по адресу: Mlynské nivy 5A, 821 09 Bratislava (-1 этаж, территория автовокзала).
- В Праге – на площадке по ТЦ Котва/ОС Kotva по адресу: Náměstí Republiky 656/8, 110 00, Staré Mesto, Praha 1.
Какие услуги в мобильных комплексах доступны для граждан Украины
- Оформление ID-карты или загранпаспорта (в том числе вместо утраченного или похищенного);
- Обмен ID-карты или загранпаспорта (в связи с истечением срока действия, изменением информации, непригодностью к использованию);
- Обмен паспорта образца 1994 года на ID-карту (по желанию или в случае негодности);
- Одновременное оформление загранпаспорта и ID-карты;
- Обмен водительского удостоверения (услуга станет доступной со следующей недели, с 27 февраля).