Украинский беби-бум в Польше: сколько малышей родилось в соседней стране за время войны

Из-за войны в Украине в Польше родилось вдвое больше маленьких украинцев, чем за аналогичный период прошлого года. Речь идет о 2,5 месяцах, а именно – с 24 февраля и до 30 апреля.

Так, за 66 дней войны родилось 2 510 детей с украинским гражданством на территории Польши. А это на 1 420 больше, чем за такой же период 2021 года. Тогда на свет появилось 1 090 украинцев и украинок в соседнем государстве.

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С каждым годом количество детей, которых украинки рожают в Польше, растет. В 2015 году в польских роддомах появилось на свет только 704 ребенка с гражданством Украины, через год их было вдвое больше. В 2020 году – 5,6 тысячи.

Кроме гражданок Украины, постоянно проживающих в Польше, есть и те, кто приезжает в страну только на роды. Дело в том, что молодые мамочки рассчитывают на более качественный и более дешевый послеродовой уход.

Сейчас же появилась еще одна группа — это женщины, приехавшие в Польшу из-за войны. Сегодня трудно сказать, как они повлияют на демографическую ситуацию в стране: вернутся ли они домой или останутся здесь.

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