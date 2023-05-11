Один из самых популярных музеев Италии теперь звучит на украинском: заработал гид

Галерея Боргезе в Риме – один из самых известных музеев Италии – получила аудиогид на украинском языке. Его работу уже протестировали первые посетители.

В День Европы в Галерее Боргезе впервые прошла аудиоэкскурсия на украинском языке. Теперь украинцы, желающие посетить один из самых выдающихся музеев страны, смогут познакомиться с историей и искусством Италии на родном языке.

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Рассказы об экспонатах в Галерее Боргезе в украиноязычном аудиогиде звучат голосом любимой миллионами украинцев актрисы Ирмы Витовской. Проект по внедрению украинских аудиогидов в мировых музеях – инициатива Первой леди Украины Елены Зеленской. Такие гиды уже запустили для автобусных и лодочных экскурсий в Копенгагене и в галерее "Бельведер" в Вене.

Первая украинская аудиоэкскурсия состоялась в известной галерее в Риме / Фото фейсбук Посольства Украины в Италии

Боргезе – это картинная галерея и музей коллекции античного искусства в Риме. Была основана в 17 веке. Здесь хранятся произведения выдающихся художников: Рафаэля, Микеланджело да Караваджо, Тициана и других. Сама галерея расположена в живописном парке Вилла-Боргезе в центре Рима. Это излюбленное место для прогулок не только римлян, но и иностранных гостей.

Если вы в Риме, найти Галерею Боргезе можно здесь:

Piazzale Scipione Borghese, 5 00197 Roma