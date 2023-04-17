В Германии обязывают украинцев регистрировать авто: как это сделать

Власти всех шестнадцати федеральных земель Германии решили не продлевать льготный период использования авто с украинской регистрацией. То есть теперь украинцы, которые передвигаются страной на собственных авто, будут обязаны зарегистрировать транспортные средства.

Согласно действующим правилам, автомобили с иностранной регистрацией в Германии не имеют права ездить по дорогам страны дольше года после пересечения границы. Для многих беженцев из Украины этот период уже закончился – теперь нужно зарегистрировать авто, в противном случае передвигаться по стране будет невозможно.

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Почему льготу для украинских водителей не продлили?

Между федеральными землями несколько месяцев проходила дискуссия по разрешению ситуации с большим количеством украинских автомобилей. Некоторые земли стремились разрешить украинцам управлять автомобилем без регистрации еще год, а другие – убеждены, что такие транспортные средства представляют опасность для других участников дорожного движения.

На заседании комитета представителей земельных правительств Германии по регистрации автомобилей в четверг было принято решение не продлевать действие льготного периода для украинских авто.

Все участники встречи единодушно высказались за то, что после истечения сроков должна проводиться предусмотренная законом процедура поставки на учет,

– уточнили в минтрансе земли Саар.

Главной причиной учета автомобилей стали предостережения по безопасности. Сейчас отсутствует механизм, позволяющий проверять наличие страхования у украинцев. Кроме того, средства автоматической фиксации могут идентифицировать транспортные средства с иностранными знаками.

Интересно, что ранее две федеральные земли решили продлить льготный период для водителей-украинцев. Нижняя Саксония разрешала пользоваться авто без регистрации, если водитель имеет автогражданку. Отменит ли новое решение это, пока неизвестно.

В минтрансе земли Тюрингия ранее обращали внимание на то, что эксплуатация незарегистрированного в Германии автомобиля после годового срока является административным правонарушением, которое может повлечь за собой штраф в размере 70 евро.

Украинцы в Германии должны зарегистрировать авто после года пребывания / Фото Shutterstock

Как зарегистрировать авто

Министры транспорта федеральных земель Германии не определили процедуру регистрации для беженцев. Окончательное согласование намечено на начало мая.

Обычно процедура регистрации состоит из нескольких этапов, среди которых:

прохождение технического осмотра; подтверждение наличия германского страхового полиса; уплата ежегодного автомобильного налога.

Автомобиль из Украины нужно также растаможить, но в случае оформления по процедуре переезда на постоянное место жительства заявитель может быть освобожден от уплаты пошлины.