Украинские знаменитости, которые переехали жить за границу: что их ждало в новой стране

Эти женщины строили в Украине прекрасную карьеру. Но решили, что эмиграция даст им больше возможностей.

В новой стране каждую из них постигло свое приключение. Кто-то женился, кто-то родил ребенка, а кому-то пришлось бороться за жизнь.

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Ирэна Карпа

Ирэна Карпа – одна из самых популярных писательниц Украины. Кроме того, она успела прославиться как певица, журналистка и телеведущая и даже пробовала себя в роли киноактрисы ("Аутизм", режиссер Анпилогов, Украина, "Компот", режиссер Якушенков, Россия). А еще Ирэна Карпа является владелицей премии Best Ukrainian Awards в номинации "Самая модная писательница".

Словом, в Украине эту женщину знали как успешную. У Киева Ирэна Карпа могла реализовать много своих амбиций. Но более широкие возможности открыл для нее Париж. В октябре 2015 года Ирэна Карпа начала выполнять обязанности первого секретаря по вопросам культуры Посольства Украины во Франции. Через некоторое время СМИ стали изобиловать новостями о том, что Карпа всходить замуж за потомка Гюго. А сама писательница ежедневно публикует в соцсетях атмосферные рассказы о шарме французской жизни.

Писательница часто наведывается в Украину. Здесь встречается с фанатами и дает мастер-классы. Но возвращаться на родину, похоже, не планирует. Украинка вполне счастлива жить в Париже со своим мужем Людовиком-Кириллом Требюше, дочерьми и собакой. А эмиграция ничуть не уменьшила количество поклонником писательницы в Украине.

Мика Ньютон

Были времена, когда уроженка Ивано-Франковской области Оксана Грицай (она же Мика Ньютон) была безумно популярной в Украине. Ее песни становились саундтреками популярных сериалов, а школьницы массово покупали дневники с изображением украинской знаменитости.

В 2011 году певица с песней Angel победила в украинском национальном отборе на конкурс песни Евровидение 2011. Мика Ньютон выступала на конкурсе шестой и получила место в финале, который состоялся 14 мая. Несмотря на негативные прогнозы букмекеров, она заняла четвертое место в конкурсе.

После Евровидения слава певицы возросла. Ею начали интересоваться западные продюсеры. Украинка переехала жить в Калифорнию. В США певица живет до сих пор со своим мужем Крисом Сааведра, владельцем американского модельного агентства Saint Agency.

К сожалению, не все сложилось гладко в жизни знаменитости. В чужой стране ей пришлось бороться с раком яичников. Болезнь стала настоящим испытанием для молодой женщины. Но Оксана вылечилась, не падает духом и надеется, что в будущем все будет хорошо.

Лилия Подкопаева

Заслуженная украинская спортсменка Лилия Подкопаева имеет немалый список достижений: 45 золотых, 21 серебряных и 14 бронзовых медалей. Она – абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996).

Кроме того, в Украине она плодотворно занималась благотворительностью. Стала основательницей и главой Международного благотворительного фонда "Здоровье поколений", послом доброй воли ООН по ВИЧ/СПИДу в Украине и послом Совета Европы по вопросам спорта, толерантности и честной игры.

В 2017 году Лилия Подкопаева переехала жить в США в город Атланта. Друзья попросили бизнесмена по имени Игорь встретить женщину в аэропорту и помочь с переездом. У бизнесмена и гимнастки возникли отношения. Впоследствии спортсменка в третий раз вышла замуж и в третий раз стала мамой в США.

Недавно Лилия Подкопаева вернулась в Украину. В своем инстаграме звезда сообщила, что станет судьей в шоу "Украина имеет талант".