От украинцев в Литве потребуют знания литовского языка

Правительство Литвы подготовило документ, в котором говорится, что в 2024 году инспекция начнет наказывать работодателей, если их работники-украинцы не будут разговаривать на литовском.

Новые требования к знанию языка

Председатель Государственной инспекции по литовскому языку Аудрюс Валотка отметил, что получает жалобы в связи с тем, что беженцы из Украины на рабочих местах не разговаривают с местными жителями литовского. Больше всего жалоб поступает из магазинов и аптек.

Также на тему Как поляки отмечают Поливаный понедельник: традиции праздника

Наплыв беженцев из Украины изменил лингвистическую ситуацию в Литве, что вызывает беспокойство в обществе, появляются новые вызовы, которые нужно решать,

– отметил Валотка.

В марте 2024 года начнется контроль над языком согласно постановлению правительства о владении литовским языком в определенных категориях. Если работодатель не сможет предоставить сертификат, подтверждающий пройденный экзамен по языку, то инспекция и муниципальные специалисты будут принимать соответствующие меры.

Критика инициативы

Министр экономики Литвы Аушрине Армонайте выступает в защиту прав беженцев из Украины, заявляя, что ее министерство делает все возможное во избежание преследования таких работодателей.

"Такой прямолинейный подход к работе удивляет, как и отсутствие эмпатии к пострадавшим от войны людям. Я сама не говорю ни на украинском, ни на русском, но у меня ни разу не было проблем при общении с иноязычными поставщиками услуг, а пользуюсь я такими услугами еженедельно . Кроме того, невозможно не видеть, что многие люди уже разговаривают на литовском и вовсю пытаются это делать", – сказала министерша.

Она считает, что инспекторы вместо того, чтобы уделять внимание полицейским мерам, могли бы взять на себя инициативу и помочь людям, желающим выучить язык.