В Польше выплаты на детей получат не все украинские беженцы: каким будет условие

Детям из Украины будут выплачивать пособие в размере 800+ злотых, если они посещают школу в Польше. Это предложение высказало польское правительство.

Представители неправительственных организаций, которые помогают беженцам, выразили свою поддержку предложенному условию. Законопроект о помощи украинским беженцам содержит дополнительное требование.

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В Польше выплаты на детей получат не все беженцы

В недавнем заявлении заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Дущик заявил, что проект изменений в закон о помощи украинским гражданам будет внедрен. Эти положения призваны усовершенствовать систему оказания помощи и предотвратить любые потенциальные злоупотребления.

В новом документе изложены положения программы "800+", что будет предоставлять 800 злотых в месяц до совершеннолетия (эквивалент 7 952 гривен), а также программы "Добрый старт", которая будет предлагать 300 злотых (2 945 гривен) на школьный стартовый набор.

Согласно новым изменениям, граждане Украины теперь должны будут соответствовать дополнительному требованию для получения определенных выплат. Законопроект предусматривает, что украинцы будут иметь право на выплату "800+", если проживают в Польше с ребенком, который будет проходить обязательное школьное образование.

Некоторые родители не уделяют должного внимания обучению своих детей, из-за чего они остаются вне системы обучения – польского или украинского. Поэтому изменение правил может побудить их зачислить детей в школу,

– сказала директор одного из фондов Анета Жоховская.

Мацей Дущик добавил, что обязательное школьное обучение будет касаться украинских детей, за исключением учеников, которые будут сдавать выпускные экзамены.

Заметим, в Польше магазины и супермаркеты в стране не работают в воскресенье. На днях в Сейм внесли законопроект, который имеет целью разрешить торговлю в этот традиционно нерабочий день. Какие изменения в работе магазинов могут принять в Польше – далее в материале.