Украинцы в Эстонии все чаще жалуются на работодателей: что их не устраивает

Украинские беженцы, проживающие в Эстонии, все чаще высказывают свои жалобы на работодателей. По сравнению с прошлыми годами количество трудовых споров от украинцев в 2023 году выросло вдвое.

В пользу украинцев в этом году взыскали более 320 тысяч евро. Об этом сообщили в эстонской инспекции труда.

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Почему украинцы в Эстонии жалуются на работодателей?

В этом году в Инспекцию труда в Эстонии поступило 146 трудовых споров от работников украинского происхождения. 126 из них были решены в пользу украинцев – взыскали 320 926 евро. Это 61% сумм, которые требовали украинцы.

По сравнению с прошлым годом, количество трудовых споров с участием украинцев удвоилось. Если в 2022 году было только 70 трудовых споров, которые касались беженцев, то в этом году уже есть 146 споров с участием украинцев,

– говорит гендиректор Инспекции Кайре Саареп.

Было подано значительное количество обращений, в первую очередь, по вопросам невыплаты заработной платы, финансовых претензий и других компенсаций.

По словам чиновницы, некоторые работодатели злоупотребляют неосведомленностью беженцев. Украинцы и сами могут принимать неправильные решения по незнанию правил.

Вероятно, самое проблемное, что люди доверяют своим работодателям и поэтому соглашаются работать без договора и получать зарплату наличными.

Украинцы в Эстонии все чаще жалуются на работодателей / Фото Unsplash

Украинцы гораздо меньше едут в Эстонию

В Эстонии резко снизился поток беженцев из Украины. С лета значительно уменьшилось количество украинцев, которые просили в стране убежище.

Государство даже начало закрывать пункты временного размещения для беженцев. В неделю в Эстонию приезжает менее 50 украинских граждан.