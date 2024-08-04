Украинцы в Германии и Нидерландах: сколько беженцев намерены вернуться домой

Украинские беженцы демонстрируют признаки растущей интеграции в принимающих странах, многие из них начинают планировать свое долгосрочное будущее за рубежом. Несмотря на эту тенденцию, значительная часть беженцев выражает желание не оставаться в этих странах навсегда.

В частности, много украинцев сейчас находится в Германии и Нидерландах, но многие из них планируют возвращение домой. Что удалось выяснить миграционной платформе EWL – далее в материале!

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В Нидерландах в ближайшие годы

Миграционная платформа EWL в сотрудничестве с Центром восточноевропейских исследований Варшавского университета провела важное исследование под названием "Раскрытие потенциала: Граждане Украины в Германии и Нидерландах". В марте 2024 года исследователи опросили 400 совершеннолетних граждан Украины, включая беженцев и трудовых мигрантов, в двух странах. Это исследование имеет целью пролить свет на опыт и вклад украинцев в жизнь стран пребывания.

Обнаружили, что каждый третий украинец в Германии (32%) намерен остаться там на несколько лет. Хотя бы на год планируют проживать в этой стране 24% опрошенных. Навсегда хотят остаться 8% респондентов.

Около 44% респондентов отметили, что планируют остаться на несколько лет, тогда как 21% рассчитывают прожить в Нидерландах минимум год. Примечательно, что только 6% опрошенных выразили желание остаться навсегда.

Значительная часть перемещенных лиц до сих пор не определилась со своим будущим, многие из них взвешивают выбор между возвращением в Украину и оставлением в принимающих странах. Текущая статистика показывает, что 18% переселенцев в Германии и 19% в Нидерландах еще не приняли решение о своем возвращении.

Какие факторы влияют на намерения оставаться за рубежом

Среди мотивов остаться в Германии респонденты указали:

облегчение для граждан Украины в государстве пребывания – 36%;

наличие родственников и друзей – 34%;

упрощенный процесс легального оформления вида на жительство и работу – 31%;

помощь в оплате жилья – 29%.



Что мешает украинцам оставаться в Германии и Нидерландах / Инфографика EWL, предоставлена РБК-Украина

Среди причин, побуждающих остаться в Нидерландах в Нидерландах, граждане Украины назвали:

упрощенную процедуру легализации проживания и трудоустройства – 61%;

облегчение для украинцев – 45%;

покрытие расходов на проживание в Нидерландах – 32%.

Почему украинцы не хотят оставаться в этих странах?

Участников исследования также спросили, почему они не хотят оставаться в странах пребывания. Основные факторы оказались такими:

желание вернуться домой в Украину (71% в Германии, 53% – в Нидерландах);

плохое знание языка страны пребывания (41% в Германии, 47% – в Нидерландах);

забота о родственниках, которые остались в Украине (37% в Германии, 32% – в Нидерландах).

Другие результаты исследования обнаружили, что 57% граждан Украины в Германии представляют будущее своих детей в этой стране, а 39% видят их будущее в Украине. Однако, в Нидерландах 60% респондентов видят будущее своих детей в Украине, а 29% в текущей стране проживания.

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