В Чехии увеличат выплаты украинским беженцам: какими будут суммы

Чехия находится на третьем месте среди стран Европы по числу украинских беженцев. Государство помогает украинцам материально, а уже совсем скоро увеличит размер выплат.

Так, в правительстве Чехии готовятся увеличить расходы на жилье для украинских беженцев, входящих в сумму гуманитарной помощи. Размер новых выплат еще обсуждается. Об этом 29 ноября заявил министр труда и социальных дел Мариан Юречко.

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В Чехии увеличат выплаты украинцам

Начиная с января 2024 года потенциально возрастут расходы на жилье для беженцев. Также с июля 2023 изменены условия выплаты для украинцев, к денежной помощи теперь заложены средства на проживание и жилье.

Однако право на получение этих льгот будут иметь только семьи с доходом ниже прожиточного минимума и обязательными расходами на жилье. Благотворительные организации утверждают, что такая помощь недостаточна, что приводит к накоплению долгов беженцами.

Мы готовим постановление правительства, которое должно увеличить с 1 января размеры отчислений, то есть увеличить сумму жилищной поддержки. Мы будем еще обсуждать конкретные суммы,

– сказал Мариан Юречка.

В последнее время государство ввело новую политику по предоставлению жилья украинским беженцам. Так, с июля государственная поддержка заведений размещения была ограничена максимум 150 днями. Основная цель этого изменения состоит в том, чтобы привлечь украинцев к активному поиску возможностей трудоустройства и перехода на частное арендованное жилье.

Какие суммы сейчас?

В настоящее время помощь Чехии на жилье составляет 2 400 чешских крон на человека в месяц, в зарегистрированных в специальном реестре квартирах – 3 000 крон на человека. Максимум семья из 5 и более человек может получить 15 000 крон. К этому прилагается прожиточный минимум. Тогда денежное пособие от государства рассчитывается как разница между полученной суммой и доходом беженцев.

По расчетам правительства, домохозяйство матери с двумя старшими детьми и чистым доходом 17 000 крон в зарегистрированной квартире должно получать пособие в размере 2 110 крон.

Размер выплат для украинцев в Чехии / Фото UnSplash

Между тем в негосударственных организациях отмечали, что женщинам с детьми может не хватать денег на оплату квартиры, еды, школьных принадлежностей. Они предостерегали от рисков нелегального труда и роста задолженностей.

Чтобы решить проблему с долгами, правительство оказывает экстренную денежную помощь. Раньше ее могли получать только те, кто имел право на гуманитарную помощь. Так, в сентябре Центр занятости зарегистрировал 3 500 выплаченных внеочередных пособий.

Как устроились украинские беженцы в Чехии?

По данным Евростата, в стране сейчас проживают более 350 000 переселенцев из Украины. В совместном социологическом исследовании Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и агентству SocioFactor узнали, как устроились украинские беженцы и с какими проблемами они сталкиваются в Чехии. Результаты опроса – далее в материале.